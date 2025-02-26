Ох і погода: останні дні лютого принесуть сюрпризи

Останній тиждень лютого принесе сюрпризи! Впродовж цієї доби місцями ще трохи поморозить. Водночас у деяких областях України вже запахне весною, а далі потеплішає ще більше.

Якою буде погода найближчими днями – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Зима пакує валізи

Зима пакує валізи. Цього тижня синоптики прогнозують для українців незначне потепління. Зокрема, синоптикиня Наталка Діденко каже, що найближчої ночі ще поморозило східну частину України: там було -12 -15 градусів. У більшості областей -5 -11 градусів, на заході -1 -5 градусів.

А протягом дня 26 лютого в Україні передбачається від 2 тепла до 4 морозу, на сході до -5-8 градусів. Водночас у західних областях запахне весною, максимально очікується +4+9 градусів. Опади в Україні сьогодні малоймовірні. За словами Діденко, у Києві 26 лютого переважатиме суха погода. Вночі -7-9 градусів, вдень +1+3 градуси.

Впродовж тижня в Україні теплішатиме. Від 1 березня підвищиться вологість, з'являться опади.

Прогноз погоди на 26 лютого від Укргідрометцентру

Укргідрометцентр інформує, що погода 26 лютого буде без опадів у більшості областей. Її зумовлюватиме область високого атмосферного тиску. Холодне повітря відходитиме на схід, тому там очікується найпрохолодніша погода. На решті території вночі мороз дещо послабшає, відчутніше – на заході країни. Для цієї пори за малохмарної погоди характерний значний добовий хід температури, тому максимальна температура вдень легко переходить на плюсові температури, на крайньому заході очікується її підвищення.

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У східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг; температура вночі -12 -17 градусів, вдень -3 -8. На решті території невелика хмарність, без опадів; температура вночі -7 -12 градусів, вдень 0 +5, на крайньому заході країни вночі -2 -7 градусів, вдень +5 +10.

На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Прогноз погоди на 27 лютого

За даними Укргідрометцентру, до 27 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати поле високого атмосферного тиску, однак вже менших значень, ніж у попередній період, тому опадів не чекаємо, лише сьогодні у східних областях місцями може бути невеликий сніг. На дорогах країни, крім заходу та півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у березні

Весна вже на носі і, як бачимо, її настання відбудеться чітко за календарем. Портал довгострокових прогнозів Wisemeteo подає такий прогноз погоди на березень 2025 року: початок сезону буде із середніми значеннями, які коливатимуться в межах +5 градусів, що одразу на 2 градуси вище за норму. Перша декада почнеться з позначок від +2 до +6, далі прийде період незначного похолодання, коли нічні позначки будуть в межах нуля, а вдень до +4. Після 20 березня відчутно потеплішає, а в період від 24 до 29 березня прогріється від +10 до +14.

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів в інтерв’ю "Главреду", що цього року українці застануть ранню весну. Зокрема, наприкінці лютого і на початку березня варто очікувати температуру в межах +5 +10 градусів вдень. А от вночі ще можуть бути заморозки.

Кліматичний прогноз на 2025 рік

Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень (вслід за 2023 і 2024 роками). Такий прогноз оприлюднила національна метеорологічна служба Великої Британії Met Office.

2024 – найтепліший рік за всю історію?

Водночас у Всесвітній метеорологічній організації нагадали, що 2024 рік став наразі найтеплішим роком за всю історію спостережень і завершив десятиліття безпрецедентної спеки – наслідка людської діяльності. За словами вчених, зміна клімату залежить, зокрема, від викидів у атмосферу й рівня парникових газів, який продовжує рекордно зростати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму новорічному посланні зауважив, що така ситуація – "зміна клімату в реальному часі".

Генеральна секретарка WMO Селесте Сауло зауважила, що "кожна частка градуса потепління має значення та збільшує кліматичні екстремальні явища, вплив і ризики".

За її словами, 2025 року особлива увага вчених буде приділена кріосфері – замерзлим частинам Землі (морському льоду, крижаним покривам, мерзлій землі).

Як зміна клімату впливає на Україну?

За словами першої заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олени Крамаренко, в Україні на тлі глобального потепління фіксують обміління річок, аномально теплі зими та посушливе літо. Посилює кліматичні зміни та викиди парникових газів також повномасштабне вторгнення Росії (воєнні дії на території країни).

Кандидатка географічних наук Віра Балабух в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснила, що температура повітря є важливим індикатором зміни стану усієї кліматичної системи: атмосфери, гідросфери, кріосфери, літосфери і зрештою, біосфери (включно з людиною і її діяльністю).

За словами експертки, основними чинниками, що впливають на формування клімату в певному регіоні, є сонячна радіація, атмосферна циркуляція і підстильна поверхня. Останнім часом до них долучився також антропогенний фактор (пов'язаний із будь-якою діяльністю людини).

Балабух розповіла, що точний кліматичний прогноз для українців на 2025 рік поки що дати не можна. Вона повідомила, що згідно з наявними на кінець 2024 року даними, в Україні "очікується, що середня за місяць температура повітря буде вищою за норму".

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