Дивіться під ноги: в Україні змії прокинулись від зимової сплячки

Аномально тепла погода змусила прокинутись холоднокровних та інших диких тварин, що зазвичай перебувають у сплячці в цей період.

В Україні посеред зими прокинулись змії. Подейкують, що все це через аномально теплу погоду. Плазуни прокинулися від зимової сплячки й тепер блукають лісами. Що змусило рептилій активізуватися в розпал зими і чим небезпечне таке явище – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

В Україні прокинулися змії

Зима в Україні цього року нетипова. Здебільшого ми могли спостерігати досить високі температурні показники як для холодної пори року. Тому зараз під час прогулянки лісом слід не лише остерігатися диких звірів, а ще й уважно дивитися під ноги. Бо через аномально теплу погоду, на сонце виповзають грітися змії.

Нещодавно плазунів помітили на Закарпатті. Житель села Кобилецька Поляна у січні вийшов на прогулянку з собакою й посеред снігу побачив гадюк. А кількома днями пізніше на змій натрапили у лісі неподалік Ужгорода, йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН.ua Світлани Деніщук. Кандидат біологічних наук, зоолог Федір Куртяк каже, таке явище справжня аномалія, адже в нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня.

Під загрозою не лише холоднокровні тварини, каже фахівець. Кліматичні зміни порушили й природний цикл птахів.

"Ми всі помічаємо, що і птахи повертаються до нас суттєво швидше. Зараз ми вже спостерігаємо журавлів, які прилетіли буквально 29 грудня минулого року. Вони вже місяць на території Закарпатської області", – каже зоолог.

Прокинутися в розпал зими погода змусила і ведмедів – нерідко їхні сліди у горах фіксують прикордонники. Це, пояснюють фахівці, небезпечно для тварин, адже без достатньої кількості їжі вони швидко виснажуються і стають агресивними. А якщо морози різко повернуться, плазуни, які прокинулися завчасно, можуть не вижити.

До слова, перші дні лютого виявилися доволі холодними. Місцями навіть йшов сніг, зокрема на Київщині. Та попри це змій помітили навіть там.

Така поведінка змій – до землетрусу

Цікаво, що подібне явище спостерігали в середині минулого століття місцеві жителі в Туркменістані. Там гризуни та плазуни вдень масово залишали свої нори, не звертаючи уваги на людей. А через добу стався страшний землетрус, який забрав безліч людських життів.

У 1975 році в китайському місті Хайчен жителі спостерігали за дивною поведінкою змій за кілька тижнів до сильного землетрусу. Вони масово виповзали та залишали свої нори. Відбувалося це в зимовий час, коли змії мали перебувати в сплячці.

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Ще один цікавий випадок незвичайної поведінки тварин перед землетрусом стався в італійському місті Аквіла. Там у 2009 році, за кілька днів до катастрофи, зі ставка зникла ціла колонія жаб. Великі землетруси неодноразово супроводжувалися дивною поведінкою комах, тварин, птахів та риб напередодні стихійного лиха. Так, глибоководні риби підіймалися на поверхню океану, гризуни та рептилії спішно покидали свої будинки, мурахи йшли з мурашників навіть уночі, а птахи масово підіймалися у повітря у безладному, хаотичному польоті.

Землетрус в Україні

Цікаво, що днями в Україні також стався землетрус. Надвечір 1 лютого його зафіксували на Полтавщині. О 18:21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Про це повідомили у ДСНС.

"За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було", – відзначили у відомстві.

Скільки людей вкусили змії у 2024 році

Як бачимо, змії дійсно можуть бути передвісниками чогось надзвичайного. Зараз, коли вони активізувалися, необхідно бути максимально обережними, особливо під час походів до лісу.

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Минулого року понад 230 українців звернулися по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих від нападу плазунів було 57 дітей. А одне ураження призвело до смерті дорослого пацієнта, про що свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ.

Минулого року зафіксували більше звернень до медиків через укуси змій, ніж у 2023 році – на 28 випадків більше. Жодного звернення не зафіксували в Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонських областях. Натомість інформація з Луганщини та Криму відсутня.

Статистика укусів змій по регіонах:

Дніпропетровська – 48 випадків (з них один – летальний);

Закарпатська та Івано-Франківська – по 30;

Житомирська та Львівська – 20;

Полтавська – 13;

Рівненська – 12;

Чернігівська – 10;

Чернівецька – 9;

Волинська й Одеська – по 8;

Хмельницька та м. Київ – по 5;

Запорізька та Сумська – по 4;

Вінницька та Тернопільська – по 2;

Київська, Харківська та Черкаська – по 1”.

Територія України є домівкою для представників двох видів отруйних змій: гадюки степової, гадюки звичайної та її підвиду гадюки Нікольського. Тож у переважній більшості випадків українці зверталися по допомогу після нападу саме цих видів плазунів.

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Зазвичай змії активні в теплу пору року – від квітня до пізньої осені. А взимку плазуни впадають у сплячку. Натрапити на змій найчастіше можна в заболочених місцевостях, біля зарослих озер, ставків, а також у горах і степах. Їх можна зустріти і біля звалищ будівельних матеріалів. Гадюки можуть ховатися в старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами повалених дерев. Через холоднокровність у сонячну погоду тварини подекуди гріються на пеньках, стежках, валунах і відкритих ділянках.

Як уникнути укусу змії

У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять дотримуватися кількох правил безпеки під час перебування на природі:

"Одягайте відповідний одяг – високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які необхідно заправити в черевики. Перевіряйте місце відпочинку – траву, камінь, колоду, на які плануєте сісти, пошарудіть або постукайте палицею, щоб налякати змію. Не торкайтеся руками неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями. Якщо побачили змію – не робіть різких рухів! Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт", – порадили фахівці.

Що робити, якщо вкусила отруйна змія

У випадку, коли вас вкусив ймовірно отруйний плазун необхідно не панікувати та повідомити про це інших людей поруч. Обов'язково варто зняти з кінцівок прикраси, пов'язки та взуття, оскільки внаслідок зміїного укусу розвиваються набряки, особливо помітні на кінцівках.

Надалі найкраще викликати бригаду екстреної медичної допомоги або самостійно прибути до найближчої лікарні. До надання кваліфікованої медичної допомоги слід за можливості знезаразити місце укусу, накласти не тугу антисептичну пов'язку, випити антигістамінний препарат і пити багато води.

Попри поширений міф, припікання місця укусу не допоможе зупинити отруту. Також заборонено накладати тугу пов'язку чи турнікет, оскільки перетиснення ураженого місця загрожує гангреною.

У МОЗ закликають не намагатися самостійно висмоктати отруту, адже так існує ризик отримати алергійну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів, що є дуже небезпечним для життя станом.

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