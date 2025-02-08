У Києві та низці областей лунає тривога: в чому причина

У Києві ввечері 8 лютого зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомили в КМДА.

У ПС України зазначили, що:

БпЛА зафіксовані в західній частині Сумщини, курс західний. Та в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

Також повітряну тривогу зафіксовано у Чернігівській, Сумській, Луганській, Житомирській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях, а також, АР Крим.

Мапа повітряної тривоги станом на 8 лютого / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Києві, в Печерському районі 8 лютого сталася пожежа близько 17:40 на вулиці Видубицькій.

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