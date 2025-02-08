"Євробачення-2025": KHAYAT у фіналі нацвідбору неочікувано підвела техніка

Співак KHAYAT наживо підкорив своїм вокалом на сцені нацвідбору "Євробачення-2025".

Його виступ запам'ятався глядачам чуттєвістю конкурсної пісні HONOR. За словами KHAYAT, вона була написана як гімн національної гідності та пам'яті.

А ось підкреслити потужний вокал зірці допоміг номер, який почався зі спецефектів. На сцені також з’явився балет артиста у чорних костюмах, які дещо приховали їхні обличчя. Під час виконання пісні HONOR зірка підкорив своїми емоційними танцями й зірвав овації.

KHAYAT на сцені нацвідбору "Євробачення-2025"

KHAYAT на сцені нацвідбору "Євробачення-2025"

До слова, це вже втретє KHAYAT прийшов на нацвідбір. Таку наполегливість не могло не відмітити й журі. Зокрема, Джамала пригадала свій схожий шлях на конкурсі, а також звернула увагу на один конфуз, який трапився зі співаком просто під час виступу.

Річ у тім, що на початку номеру у KHAYAT трапилися технічні несправності. Утім, конкурсант майстерно вийшов з ситуації й продовжив співати, ніби нічого й не сталося. Тому жоден у залі навіть і не помітив цього.

KHAYAT на сцені нацвідбору "Євробачення-2025"

Нагадаємо, нещодавно своїми оригінальними костюмами на нацвідборі здивувала співачка Абіє. Крім того, просто зі сцени вона зробила заяву про домагання.

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