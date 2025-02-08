"Євобачення-2025": Катерина Павленко заплакала через фіналістів нацвідбору

Гурт MOLODI зворушили своїм виступом на нацвідборі на "Євробачення-2025".

Свою композицію "my sea" артисти презентували третіми. Їхній виступ вирізнився своєю емоційністю через сенс пісні та потужний виступ. Зокрема, MOLODI заспівали про трагічну історію про дім, адже самі родом з Маріуполя, який зараз перебуває в окупації. А доповнили атмосферу потужна гра на барабанах, ритмічні танцювальні рухи, брутальні костюми і світлові ефекти.

Гурт MOLODI на сцені нацвідбору на "Євробачення-2025"

Гурт MOLODI на сцені нацвідбору на "Євробачення-2025"

Одразу після виступу на гурт посипалися компліменти з боку суддів цьогорічного нацвідбору. Так, Джамала зізналася у своїй прихильності до музикантів. А ось Катерину Павленко сенс пісні розчулив і вона не змогла стримати сліз.

"У мене хлопці в топ-3. Добре, я не можу давати оцінкових суджень. Але сльози на моїх очах говорять про багато чого. Звісно, я їх трішки підтерла, поки Джамала розмовляла. Але хлопці, мені дуже у вас подобається, що, попри те, що в цій війні у вас вже є втрати... Я знаю, що ви з Маріуполя. Те, що ви співаєте, ви відчуваєте це. Я в захваті від вас через те, що ви, попри все, демонструєте те світло, яке ви несете в собі. А ще ви класно співаєте", - висловилася Павленко.

Гурт MOLODI на сцені нацвідбору на "Євробачення-2025"

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