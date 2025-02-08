"Євробачення-2025": текстова онлайн-трансляція фіналу нацвідбору

Нарешті стане відомо, хто цьогоріч представлятиме Україну на конкурсі.

Вже сьогодні, 8 лютого, о 18:00 розпочнеться грандіозний фінал Національного відбору на "Євробачення-2025".

За право поїхати від України до швейцарського міста Базель, де й відбудеться у травні міжнародний конкурс, змагаються 10 артистів: Влад Шериф, Абіє, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat та ДК Енергетик. Саме хтось із них і представлятиме Україну на "Євробаченні-2025".

А поки ж редакція сайту ТСН.ua ретельно стежить за перебігом подій на нацвідборі та веде текстову онлайн-трансляцію, аби першою оголосити ім'я переможця. Дивіться конкурс разом із нами!