"Евровидение-2025": текстовая онлайн-трансляция финала нацотбора

Наконец-то станет известно, кто в этом году будет представлять Украину на конкурсе.

Уже сегодня, 8 февраля, в 18:00 начнется грандиозный финал Национального отбора на "Евровидение-2025".

За право поехать от Украины в швейцарский город Базель, где и состоится в мае международный конкурс, соревнуются 10 артистов: Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat и ДК Энергетик. Именно кто-то из них и будет представлять Украину на "Евровидении-2025".

А пока что редакция сайта ТСН.ua тщательно следит за ходом событий на нацотборе и ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы первой объявить имя победителя. Смотрите конкурс вместе с нами!