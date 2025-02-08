"Евровидение-2025": кто победил в нацотборе

Сегодня, 8 февраля, отгремел финал Национального отбора на "Евровидении-2025".

Только что путем голосования жюри и украинцев был избран победитель нацотбора. Так, на "Евровидение-2025" от Украины поедет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Музыкальный коллектив получил девять баллов от жюри и максимальные десять баллов – от зрителей. Уже в мае он будет покорять еврофанов на международной сцене международного конкурса в Базеле, Швейцария.

Победитель Нацотбора на "Евровидение-2025" группа Ziferblat

Отметим, финал Нацотбора на "Евровидение" состоялся 8 февраля в прямом эфире без разглашения места проведения в целях безопасности. Тем не менее, зрителей ожидал ряд грандиозных сюрпризов. В частности, из новшеств можно было увидеть обновленную двухъярусную сцену, внедрение новых форматных элементов и гринрум. Кроме того, во время шоу выступило множество украинских звезд, присутствовавших на "Евровидении" в предыдущие года.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в мае в швейцарском городе Базель, где на арене St. Jakobshalle выступят 38 стран. Первый и второй полуфиналы конкурсов состоятся 13 и 15 мая, а вот грандиозный финал –17 мая. Украина представит свой номер в первой части первого полуфинала. Сразу в гранд-финал традиционно попадают страны "Большой пятерки" – Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия.

К слову, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию финала Национального отбора на "Евровидение-2025" и уже рассказала о самых интересных моментах шоу.

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