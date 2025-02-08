"Евровидение-2025": KHAYAT в финале нацотбора неожиданно подвела техника

Певец KHAYAT вживую покорил своим вокалом на сцене нацотбора "Евровидение-2025".

Его выступление запомнилось зрителям чувственностью конкурсной песни HONOR. По словам KHAYAT, она была написана в качестве гимна национального достоинства и памяти.

А вот подчеркнуть мощный вокал звезде помог номер, начавшийся со спецэффектов. На сцене также появился балет артиста в черных костюмах, которые наполовину скрывают их лица. Во время исполнения песни HONOR звезда покорил своими эмоциональными танцами и сорвал овации.

KHAYAT на сцене нацотбора "Евровидение-2025"

KHAYAT на сцене нацотбора "Евровидение-2025"

К слову, это уже в третий раз KHAYAT пришел на нацотбор. Такую настойчивость не могло не заметить и жюри. В частности, Джамала вспомнила свой похожий путь на конкурсе, а также обратила внимание на один конфуз, случившийся с певцом прямо во время выступления.

Дело в том, что в начале номера у KHAYAT произошли технические неисправности. Впрочем, конкурсант мастерски вышел из ситуации и продолжил петь, будто ничего не произошло. Поэтому ни один в зале даже не заметил этого.

KHAYAT на сцене нацотбора "Евровидение-2025"

Напомним, недавно своими оригинальными костюмами на нацотборе удивила певица Абіє. Кроме того, прямо со сцены она сделала заявление о домагательствах.

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