"Евровидение-2025": онлайн-трансляция финала нацотбора

Уже сегодня, в субботу, в 18:00 начнется грандиозный финал Национального отбора на "Евровидение-2025".

Десять финалистов выйдут на сцену, где сразятся за право представлять Украину на главной музыкальной арене в Базеле. Свои конкурсные номера в финале продемонстрируют такие артисты как Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat и ДК Энергетик.

Трансляция нацотбора начнется в 18:00. Сначала Анна Тульева будет вести предшоу, а дальше состоится непосредственно сам финал.

Посмотреть онлайн-трансляцию финала можно здесь

Отметим, ведущими нацотбора в этом году стали Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак. Организаторы шоу обещают, что это трио однозначно удивит.

Тем временем, редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала Национального отбора на "Евровидение-2025". Мы будем следить за ходом событий на конкурсе и первыми назовем имя победителя, который и представит Украину на международной музыкальной арене в швейцарском городе Базель.

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