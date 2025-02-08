"Євробачення-2025": онлайн-трансляція фіналу нацвідбору

Нарешті стане відомо ім'я представника України на конкурсі.

Вже сьогодні, у суботу, о 18:00 розпочнеться грандіозний фінал Національного відбору на "Євробачення-2025".

Десять фіналістів вийдуть на сцену, де позмагаються за право представляти Україну на головній музичній арені в Базелі. Так, свої конкурсні номери у фіналі продемонструють такі артисти, як Влад Шериф, Абіє, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat та ДК Енергетик.

Трансляція нацвідбору розпочнеться вже о 18:00. Спочатку Анна Тульєва вестиме передшоу, а далі відбудеться безпосередньо сам фінал.

Подивитися онлайн-трансляцію фіналу можна тут

Зазначимо, ведучими цьогорічного нацвідбору стали Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак. Організатори шоу обіцяють, що це тріо однозначно здивує.

Тим часом редакція сайту ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію фіналу Національного відбору на "Євробачення-2025". Ми ретельно стежитимемо за перебігом подій на конкурсі та першими назвемо ім'я переможця, який і представить Україну на міжнародній музичній арені в швейцарському місті Базель.

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