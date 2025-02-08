"Євробачення-2025": хто переміг у нацвідборі

Журі та українці визначили, хто поїде на міжнародний пісенний конкурс до Швейцарії.

Сьогодні, 8 лютого, відгримів фінал Національного відбору на "Євробачення-2025".

Щойно шляхом голосування журі та українців було обрано переможця нацвідбору. Так, на "Євробачення-2025" від України поїде гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Музичний колектив отримав дев'ять балів від журі та максимальні десять балів - від глядачів. Тож уже у травні він підкорюватиме єврофанів на міжнародній сцені міжнародного конкурсу у Базелі, Швейцарія.

Переможець Нацвідбору на "Євробачення-2025" гурт Ziferblat

Зазначимо, фінал Нацвідбору на "Євробачення" відбувся 8 лютого у прямому ефірі без розголошення місця проведення задля безпеки. Тим не менш, на глядачів очікувала низка грандіозних сюрпризів. Зокрема, з нововведень можна було побачити оновлену двоярусну сцену, впровадження нових форматних елементів і грінруму. Крім того, під час шоу виступило чимало українських зірок, які були присутніми на "Євробаченні" попередніх років.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2025" відбудеться у травні у швейцарському місті Базель, де на арені St. Jakobshalle виступлять 38 країн. Перший та другий півфінали конкурсів відбудуться 13 і 15 травня, а от грандіозний фінал –17 травня. Україна презентує свій номер у першій частині першого півфіналу. Одразу до гранд-фіналу традиційно потрапляють країни "Великої п'ятірки" – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина.

До слова, редакція сайту ТСН.ua вела текстову онлайн-трансляцію фіналу Національного відбору на "Євробачення-2025" та вже розповіла про найцікавіші моменти шоу.

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