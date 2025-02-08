Українці пишуть про збої в "Дії": що відповіли в Мінцифри

Українці у Мережі пишуть про проблеми з голосуванням у "Дії" під час Нацвідбору на Євробачення, Федоров заперечує.

У Мережі пишуть, що застосунок "Дія" працює з незначними перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025".

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що під час входу розділ "опитування" в застосунку він періодично видає повідомлення "На жаль, сталася помилка", і відповідно, не дає можливості одразу проголосувати за конкурсантів. Для успішного голосування потрібно декілька разів натиснути на повідомлення "Спробувати ще".

У коментарях в Facebook-сторінці "Дії" українці скаржилися, що не можуть проголосувати, або проголосували після декількох спроб.

Своєю чергою голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що "все працює ідеально".

"Все працює ідеально. Якщо у вас довго завантажується або видає помилку, можливо є проблема з інтернетом. В "Дії", до речі, є послуга "сповістити про поганий Інтернет", – повідомив він.

"Дія працює. Кожен від 14 років може проголосувати за улюбленого виконавця в застосунку. Потрібно авторизуватися в Дія перейти до розділу Сервіси та вкладки Опитування", – повідомили "Суспільному" у Мінцифри.

Раніше ми писали, кому пророкують перемогу в фіналі нацвідбору "Євробачення-2025".

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