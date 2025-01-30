"Євробачення-2025": кому пророкують перемогу в фіналі нацвідбору

Вже незабаром відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2025", а поки ж прихильники конкурсу ставлять свої ставки на переможця.

Представника України на міжнародному шоу визначать вже 8 лютого. Поки ж єврофани гадають, хто переможе на нацвідборі. Зокрема, на офіційному сайті "Євробачення" вже й відбулося відповідне голосування.

Єврофани пророкують, що перемогу здобуде співачка Маша Кондратенко. Артистка змагається за право представляти Україну на "Євробаченні-2025" з піснею No Time To Cry. Виконавиці пророкують перемогу з ймовірністю в 37%.

А от на другому місці, на думку єврофанів, опиниться гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. "Срібло" колективу пророкують з ймовірністю в 20%.

Ставки на переможця нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: eurovisionworld.com

Тим часом трійку лідерів закриває артист Khayat, який змагається за перемогу з піснею "Honor". Він набрав від єврофанів 13% голосів.

Нагадаємо, фінал нацвідбору на "Євробачення-2025" відбудеться вже 8 лютого. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить, хто поїде представляти Україну в Швейцарії. А поки що пропонуємо дізнатися імена ведучих нацвідбору.

Читайте також: