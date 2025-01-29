"Євробачення-2025": стали відомі імена ведучих нацвідбору

Організатори Національного відбору на "Євробачення-2025", яке відбудеться у Швейцарії, нарешті оголосили імена ведучих.

Цьогоріч шоу вестиме трійка знаменитостей. Звичайно, нацвідбір на "Євробачення-2025" не мине без незмінного "голосу" конкурсу Тімура Мірошниченка. До шоумена доєднається колега Маша Єфросиніна. Раніше вона вже вела нацвідбір, а також безпосередньо сам конкурс 2005 року, який організовували в Києві. Окрім того, вже вдруге ведучим шоу стає гуморист Василь Байдак.

Організатори зазначають, що ведучі у фіналі Національного відбору, який відбудеться вже 8 лютого, працюватимуть як і разом на головній сцені, так і окремими парами в різних локаціях.

Ведучі нацвідбору на "Євробачення-2025" Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак / Фото: eurovision.ua

"Звісно, для мене честь в мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі "Євробачення" знову бути на сцені нацвідбору. І я з великим трепетом чекаю на цьогорічний фінал", - коментує Тімур Мірошниченко.

Зазначимо, фінал нацвідбору відбудеться вже 8 лютого о 18:30, а до цього транслюватиметься передшоу від 18:00, ведучою якого буде Анна Тульєва. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить ім'я переможця, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2025". До речі, нещодавно стало відомо, коли та в якому півфіналі виступатимуть українці на головній музичній сцені в швейцарському Базелі.

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