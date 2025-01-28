"Євробачення-2025": коли та в якому півфіналі виступить Україна

Сьогодні, 28 січня, стало відомо, коли та в якому півфіналі виступатиме Україна на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025".

Так, у Швейцарії, яка цьогоріч є господаркою шоу, відбулося жеребкування. Під час онлайн-трансляції розподілили, в яких півфіналах виступатимуть країни-учасниці. Представник України побореться за право виступити у гарндфіналі під час першого півфіналу, а саме 13 травня. Конкуренцію українцям складуть такі країни – Швеція, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія, Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія та Норвегія.

Країни, які виступатимуть у першому півфіналі "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.tv

Усі інші країни, окрім "п'ятірки-засновниці" та минулорічного переможця, які автоматично потраплять до фіналу, виступатимуть вже 15 травня.

Країни, які виступатимуть у другому півфіналі "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, "Євробачення-2025" відбудеться аж у травні. Поки ж країни-учасниці активно проводять відбори та обирають представників. В Україні нацвідбір відбудеться вже 8 лютого, де за право виступити на музичній арені в Базелі змагатимуться 10 артистів. Раніше креативний продюсер Національного відбору Герман Нєнов розкрив, хто буде ведучими та що здивує українців.

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