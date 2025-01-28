У мерця "розплющилися" очі: переполох на похороні

Неймовірний випадок стався на церемонії прощання в Домініканській Республіці, коли родичі померлого чоловіка помітили, що його очі наче почали повільно відкриватися.

Про це пише видання The Mirror.

Побачивше це, одна з плакальниць сказала: "Дивіться, він відкриває очі".

"Хто знає, можливо, він бореться за своє життя?", – додала ще одна жінка.

Серед присутніх розпочалась дискусія, і один з них припустив, що такий ефект виник через мерехтіння світла мобільного телефону. Також було висуното версію того, що це передсмертний рух м'язів: "Це стається, коли труп заклякає, бо м'язи повільно скорочуються".

Від побаченого злякані родичі навіть запропонували викликати швидку допомогу, щоб доставити чоловіка до лікарні.

Проте з'ясувалося, що чоловік таки мертвий і його поховали.

Нагадаємо, в Індії 25-річний Рохіташ Кумар опритомнів на похоронному багатті за кілька хвилин до того, як його мали підпалити.

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