У мертвеца "открылись" глаза: переполох на похоронах

Невероятный случай произошел на церемонии прощания в Доминиканской Республике, когда родственники умершего мужчины заметили, что его глаза стали медленно открываться.

Об этом пишет издание The Mirror.

Увидев это, одна из плакальщиц сказала: "Смотрите, он открывает глаза".

"Кто знает, может быть, он борется за свою жизнь?", — добавила еще одна женщина.

Среди присутствующих началась дискуссия, и один из них предположил, что такой эффект возник из-за мерцания света мобильного телефона. Также была выдвинута версия того, что это предсмертное движение мышц: "Это происходит, когда труп коченеет, поэтому мышцы медленно сокращаются".

От увиденного испуганные родственники даже предложили вызвать скорую помощь, чтобы доставить мужчину в больницу.

Однако выяснилось, что мужчина мертв и его похоронили.

Напомним, в Индии 25-летний Рохиташ Кумар пришел в себя на похоронном костре за несколько минут до того, как его должны были поджечь.

Читайте также: