"Евровидение-2025": когда и в каком полуфинале выступит Украина

Сегодня, 28 января, стало известно, когда и в каком полуфинале будет выступать Украина на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025".

В Швейцарии, которая в этом году является хозяйкой шоу, состоялась жеребьевка. В ходе онлайн-трансляции распределили, в каких полуфиналах будут выступать страны-участницы. Представитель Украины сразится за право выступить в гарндфинале во время первого полуфинала, а именно 13 мая. Конкуренцию украинцам составят такие страны – Швеция, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия, Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия и Норвегия.

Страны, которые выступают в первом полуфинале "Евровидения-2025" / Фото: eurovision.tv

Все остальные страны, кроме "пятерки-основательницы" и прошлогоднего победителя, которые автоматически попадут в финал, будут выступать уже 15 мая.

Страны, которые выступают во втором полуфинале "Евровидения-2025" / Фото: eurovision.tv

Напомним, "Евровидение-2025" состоится лишь в мае. Сейчас же страны-участники активно проводят отборы и выбирают представителей. В Украине нацотбор состоится уже 8 февраля, где за право выступить на музыкальной арене в Базеле сразятся 10 артистов. Ранее креативный продюсер Национального отбора Герман Ненов раскрыл, кто будет ведущим и что удивит украинцев.

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