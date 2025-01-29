"Евровидение-2025": стали известны имена ведущих нацотбора

Организаторы Национального отбора на "Евровидение-2025", которое состоится в Швейцарии, наконец-то объявили имена ведущих.

В этом году шоу будет вести тройка знаменитостей. Конечно, нацотбор на "Евровидение-2025" не пройдет без неизменного "голоса" конкурса Тимура Мирошниченко. К шоумену присоединится коллега Маша Ефросинина. Ранее она уже вела нацотбор, а также сам конкурс в 2005 году, который организовывали в Киеве. Кроме того, уже во второй раз ведущим шоу становится юморист Василий Байдак.

Организаторы отмечают, что ведущие в финале Национального отбора, который состоится уже 8 февраля, будут работать как вместе на главной сцене, так и отдельными парами в различных локациях.

Ведущие нацотбора на "Евровидение-2025" Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак / Фото: eurovision.ua

"Конечно, для меня честь в мой юбилейный год работы на песенном конкурсе "Евровидение" снова быть на сцене нацотбора. И я с большим трепетом жду финал", — комментирует Тимур Мирошниченко.

Отметим, финал нацотбора состоится уже 8 февраля в 18:30, а до этого будет транслироваться перед шоу с 18:00, ведущей которого будет Анна Тульева. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит имя победителя, который будет представлять Украину на "Евровидении-2025". Кстати, недавно стало известно, когда и в каком полуфинале выступят украинцы на главной музыкальной сцене в швейцарском Базеле.

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