"Евровидение-2025": кому пророчат победу в финале нацотбора

Уже вскоре состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2025", а пока же поклонники конкурса ставят свои ставки на победителя.

Представитель Украины на международном шоу будет определен уже 8 февраля. Пока же еврофанаты думают, кто победит на нацотборе. В частности, на официальном сайте "Евровидения" уже состоялось соответствующее голосование.

Еврофанаты предпологают, что победу одержит певица Маша Кондратенко. Артистка борется за право представлять Украину на "Евровидении-2025" с песней No Time To Cry. Исполнительнице пророчат победу с вероятностью в 37%.

А вот на втором месте, по мнению еврофанатов, окажется группа Ziferblat с песней Bird of Pray. "Серебро" коллективу пророчат с вероятностью в 20%.

Ставки на победителя нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: eurovisionworld.com

Тем временем тройку лидеров закрывает артист Khayat, который соревнуется за победу с песней "Honor". Он набрал от еврофанатов 13% голосов.

Напомним, финал нацотбора на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит, кто поедет представлять Украину в Швейцарии. А пока что предлагаем узнать имена ведущих нацотбора.

Читайте также: