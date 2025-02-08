Як Mirage 2000 змінять хід повітряних боїв в Україні: експерт відповів

Ці літаки здатні виконувати складні завдання на малих висотах.

Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000, які посилять її обороноздатність у протистоянні з Росією.

Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап для 24 каналу.

Ці літаки здатні виконувати широкий спектр завдань, включаючи запуск ракет Storm Shadow по ворожих цілях, знищення крилатих ракет, а також участь у штурмових операціях.

За словами авіаційного експерта, Mirage 2000 можуть ефективно діяти на малих висотах та виконувати складні завдання. Проте виробництво цих винищувачів завершилося наприкінці 1990-х років

"Французи щось доробляють, переробляють, додають, приводять до ладу і наприкінці отримують такий більш-менш придатний на щось літак, але він все одно не дуже сучасний", – пояснив Криволап.

Основною метою використання Mirage 2000 в Україні стане доставка ракет Storm Shadow/SCALP до ворожих цілей, а також участь у протиповітряних місіях для знищення російських крилатих ракет і дронів. Крім того, ці літаки можуть бути задіяні у штурмових операціях за наявності відповідного обладнання.

Завдяки таким поставкам Україна зміцнює свій повітряний флот та підвищує обороноздатність у протистоянні з агресором.

Нагадаємо, Mirage 2000 може знищувати російські літаки в повітрі.

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