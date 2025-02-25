Зима завершує свої справи: синоптикиня попередила про сюрприз від погоди

Упродовж тижня температура поступово зростатиме
Зима поступово відступає, залишаючи за собою холодну погоду, але весна все ближче.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Зима завершує свої справи, розкладає папери по течках, пакує валізи, набирає у термос кави, бо дорога далека, чепуриться і готує зручний флісовий костюм)) Ми ніби і дякуємо за те, що було хорошим, але, чесно кажучи, не дуже й хочеться лицемірити — весну ми чекаємо дуже)) Проте, як люди виховані і відповідальні, все ж не підштовхуємо стареньку і даємо їй ще насолодитися вже марною владою", — зазначила синоптик.
За її словами, вночі 26 лютого температура на сході України опуститься до -12...-15 градусів, у більшості регіонів буде -5...-11 градусів, на заході -1...-5 градусів. Протягом дня в Україні очікується температура від +2 до -4 градусів, на сході – до -5...-8 градусів. Тепло відчується тільки на заході країни, де температура підніметься до +4...+9 градусів.
Опади в Україні малоймовірні, а в Києві 26 лютого прогнозують суху погоду: вночі -7...-9 градусів, вдень +1...+3 градуси.
Згідно з прогнозом синоптикині, упродовж тижня температура поступово зростатиме, а з 1 березня очікуються опади, які допоможуть очистити повітря від заантициклонізованих мас.
Нагадаємо, синоптикиня повідомила, коли відступлять морози і в Україні відчутно потеплішає.
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