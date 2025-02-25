Найбільший злом у криптоіндустрії: Bybit втратила $1,5 млрд через хакерів

Одна з найбільших криптовалютних бірж світу Bybit зазнала масованої хакерської атаки, внаслідок якої з її рахунків зникли цифрові активи на суму $1,5 млрд. Це рекордний випадок у сфері криптовалют, який перевершує всі попередні зломи.

Про це повідомляє CNBC.

Злочинці скомпрометували холодний гаманець біржі – офлайн-систему зберігання активів, яка мала забезпечувати максимальний рівень безпеки. Викрадені кошти, переважно у криптовалюті Ethereum, були оперативно переведені на різні гаманці та виведені через численні платформи.

Генеральний директор Bybit Бен Чжоу запевнив, що компанія контролює ситуацію, а всі інші холодні гаманці залишаються безпечними. “Будь ласка, будьте впевнені – зняття коштів працює у звичному режимі”, – написав він у X (Twitter).

Однак новина про атаку викликала паніку серед користувачів біржі, що призвело до масового виведення коштів. Щоб заспокоїти клієнтів, Чжоу заявив, що Bybit отримала екстрену фінансову підтримку від неназваних партнерів, яка допоможе компенсувати потенційні втрати.

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Аналітики з Elliptic та Arkham Intelligence проаналізували рух викрадених активів і виявили, що сліди атаки ведуть до хакерського угруповання Lazarus Group – кіберзлочинців, пов’язаних з урядом Північної Кореї. Відомо, що ця група роками здійснює зломи криптовалютних платформ для фінансування режиму КНДР.

Зокрема, Lazarus Group стоїть за крадіжками:

$611 млн у Poly Network (2021 рік);

$570 млн у Binance (2022 рік);

$200 млн у біржах Південної Кореї (2017 рік).

"Ми позначили гаманці злочинців у нашій системі, щоб не дати їм змоги перевести ці кошти у готівку через інші біржі", – заявив Том Робінсон, головний науковий співробітник Elliptic.

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Експерти попереджають, що такі масові зломи залишаються серйозним ризиком для ринку криптовалют. Чим складніше злочинцям буде отримати вигоду з викрадених активів, тим менше атак буде у майбутньому, зазначає Робінсон.

Bybit, яка є однією з трьох найбільших криптобірж світу, обслуговує понад 60 млн користувачів та щоденно оперує сумами, що перевищують $36 млрд. Заснована у 2018 році, платформа до останнього часу мала активи на $16 млрд.