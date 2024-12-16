Bitcoin пробив новий історичний максимум: яка вартість валюти

16 грудня курс біткоїна подолав нову історичну позначку в 106 тисяч доларів. Це сталося на тлі пропозиції президента США Дональда Трампа створити в країні стратегічний резерв біткоїнів на кшталт стратегічного резерву нафти.

Про це пише Reuters.

На момент публікації матеріалу ціна біткоїна встановилася на рівні 104 905 доларів США.

За рік біткоїн подорожчав уже на 192%, пишуть журналісти Reuters.

"Наступна цифра, до якої прагнутиме ринок, — 110 000 доларів. Відкату, на який багато хто очікував, просто не сталося, тому що тепер у нас є ця новина", — зазначив аналітик трейдингової компанії IG Тоні Сікамор.

У матеріалі зазначається, що біткоїн і криптовалюта загалом стали зростати в ціні після виборів у США в листопаді, оскільки очікується, що нова адміністрація Трампа створить сприятливіше середовище для альтернативної валюти.

Нагадаємо, 5 грудня ціна біткоїна вперше перевищила 100 тисяч доларів. Тоді добове зростання становило 4,6%.

26 листопада біткоїн різко обвалився: майже досягнувши напередодні на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США позначки 100 тисяч доларів, вартість криптовалюти впала до 90 тисяч. Криптомільярдер Майкл Новограц передбачав, що ціна може впасти ще приблизно до 80 тисяч доларів, перш ніж біткоїн відновиться та подолає позначку в 100 тисяч.