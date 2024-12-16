Bitcoin пробил новый исторический максимум: какая стоимость валюты

16 декабря курс биткоина преодолел новую историческую отметку в 106 тысяч долларов. Это произошло на фоне предложения президента США Дональда Трампа создать в стране стратегический резерв биткоинов вроде стратегического резерва нефти.

Об этом пишет Reuters.

К моменту публикации материала цена биткоина установилась на уровне 104 905 долларов США. За год биткоин подорожал уже на 192%, пишут журналисты Reuters.

"Следующая цифра, к которой будет стремиться рынок, — 110 000 долларов. Отката, которого многие ожидали, просто не произошло, потому что теперь у нас есть эта новость", — отметил аналитик трейдинговой компании IG Тони Сикамор.

В материале отмечается, что биткоин и криптовалюта в целом стали расти в цене после выборов в США в ноябре, поскольку ожидается, что новая администрация Трампа создаст более благоприятную среду для альтернативной валюты.

Напомним, 5 декабря цена биткоина впервые превысила 100 тысяч долларов. Тогда суточный рост составил 4,6%.

26 ноября биткоин резко обрушился: почти достигнув накануне на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США отметки 100 тысяч долларов, стоимость криптовалюты упала до 90 тысяч. Криптомиллиардер Майкл Новограц предполагал, что цена может упасть еще примерно до 80 тысяч долларов, прежде чем биткоин восстановится и преодолеет отметку в 100 тысяч.