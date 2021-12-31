Как защитить елку от кота: вы будете удивлены

Кошки любят опрокидывать новогодние елки и играть игрушками. Поэтому часто владельцы этих домашних питомцев даже не ставят в своем доме главный символ Нового года. Решила эту проблему жительница США Ирэн Олокко, у которой дома живет сразу несколько пушистиков с невероятным интересом к новогодним украшениям. О простом способе, как защитить елку от кота, читайте в материале ТСН.ua.

Еще когда один из ее любимцев, Виктор, был котёнком, Ирэн заметила, что он ненавидит запах мандаринок. Как рассказала девушка на своей странице в Facebook, она чистила на диване этот фрукт, а Виктор сразу зашипел и скрылся. Когда пришла пора ставить новогоднюю елку, она вспомнила этот эпизод. Ирэн подумала, что так сможет оградить елку от кота.

Девушка нашла интересный способ, как защитить елку от кота / facebook.com

Девушка добавила, что начала класть мандарины или апельсины в те места или мебель, куда не хотела пускать пушистых любимцев. И это отлично сработало. Таким же образом она разложила цитрусовые вокруг елки и кошки перестали покушаться на самую новогоднюю красавицу и игрушки. Ирэн отметила, что вместо мандарин можно попробовать другие предметы или продукты, которые боятся ваши коты.

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