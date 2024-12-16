Самые активные атаки врага зафиксированы на четырех направлениях фронта – Генштаб

Российские оккупанты не прекращают попыток наступать на нескольких направлениях, однако Вооруженные силы Украины наносят врагу значительные потери.

За минувшие сутки произошло 228 боевых столкновений, оккупанты совершили более 4000 обстрелов, включая применение авиации, ракет и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Харьковское направление : Враг совершил 10 штурмов возле Высокой Яруги, Тихого и Волчанского, но все они были успешно отражены украинскими подразделениями.

Купянское направление : Российские войска провели 4 атаки вблизи Загрызового и Лозовой, однако понесли потери и отступили.

Лиманское направление : Враг совершил 20 атак, пытаясь прорвать оборону у Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебового и Надежды. Все пробы были отбиты.

Северское направление : произошло 34 боевых столкновения в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Краматорское направление : Оккупанты атаковали в районах Временного Яра и Ступочек, однако потерпели поражение.

Торецкое направление : Российская армия при поддержке авиации совершила 12 штурмов возле Торецка и Щербиновки, но была остановлена силами обороны.

Покровское направление : Защитники Украины отразили 32 штурмовых и наступательных действия врага вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого и Новооленовки.

Кураховское направление : Россияне 32 раза пытались атаковать украинские позиции в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово и Успеновки, однако все попытки были тщетными.

Времевское направление : Самые ожесточенные бои шли у Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского, Трудового и Новоселки. Противник совершил 35 штурмов, активно применяя авиацию, но успеха не добился.

Приднепровское направление : Российские войска пять раз пытались вытеснить украинские подразделения, однако их атаки были отражены со значительными потерями.

Потери врага

Украинские войска наносят оккупантам ощутимые потери. За минувшие сутки уничтожено:

1070 русских военных;

12 танков, 29 бронированных машин;

23 артиллерийские системы, 16 дронов;

82 единицы автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

Ситуация на других участках фронта

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты продолжают обстрелы украинских населенных пунктов с территории России на границе с Черниговской и Сумской областями, а также используют ударные дроны.

Напомним, общие боевые потери российских кафиров на утро 16 декабря составили 763 510 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1070 захватчиков.

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