Податкова служба Німеччини відкриває нові можливості для українців

З 2022 року кількість українців, які проживають у Німеччині, суттєво зросла, і зараз українська громада в цій країні є однією з найбільших у Європі. Наразі в Німеччині проживає більше 1 мільйона українців. Багато українців активно шукають роботу та інтегруються в місцеву економіку. У зв'язку з цим важливо розуміти особливості податкової системи Німеччини та знати, як максимально скористатися її перевагами.

Щороку німці підбивають підсумки своїх доходів та сплачених податків, заповнюючи податкову декларацію. Це дозволяє отримати податкове відшкодування. За даними Statistisches Bundesamt, 9 із 10 людей, які подають декларацію, отримують повернення податку, і середня сума такого відшкодування сягає 1095 євро. Це справжня можливість повернути частину своїх грошей.

Податкова служба Німеччини зазначає, що всі українці, які працюють у Німеччині, мають право на повернення податку так само, як і німці. Проте податкове декларування – абсолютно нова для українців тема, яка лякає та викликає настороженість.

Податкове декларування може здаватися складною та незрозумілою темою, особливо для українців, які тільки нещодавно почали працювати за кордоном. Тому ми звернулися за коментарем до експерта Гедрюса Лужинаса, директора з розвитку бізнесу компанії RT TAX, який пояснює:

«Якщо ви працюєте легально, ваш роботодавець надає платіжну відомість з кожною зарплатою, де вказані утримані податки. В більшості випадків роботодавці, що утримують податки з українців, вираховують податки з першого заробленого євро. Однак кожен працівник має право на неоподатковуване вирахування, яке можна застосувати, що робить повернення податків можливим. В деяких випадках це повернення може становити 2 000 євро і більше, і воно виплачується після подання податкової декларації до податкових органів Німеччини.

Ви можете просто надіслати нам свою платіжну відомість, і ми перевіримо, чи маєте ви право на повернення податку — це безкоштовно, оскільки наша консультація абсолютно безкоштовна."

За словами Гедрюса Лужинаса, українці не є винятком із загального правила: приблизно 90% українців, які подадуть податкову декларацію, отримають повернення. Окрім того, подання декларації відкриває доступ до різних соціальних пільг у Німеччині.

Однією з таких пільг є державна допомога на дітей, яку можуть отримати українці, що працюють у Німеччині. Для цього потрібно заповнити річну податкову декларацію. Сума допомоги може становити до 250 євро на кожну дитину, що має на це право (до 25 років, якщо дитина не працює).

Українці можуть самостійно подати податкову декларацію, проте для цього необхідно не тільки мати доступ до необхідних документів, але й добре розуміти німецьку податкову систему. Проте звернення до спеціалізованого консультанта з податкових повернень надає кілька переваг у порівнянні із самостійною подачею. До таких переваг належать подолання мовного бар'єру, експертиза в навігації складною податковою системою, а також важливість правильної подачі декларації, щоб уникнути помилок.

Детальну інформацію про процес повернення податків та додаткову інформацію щодо податкових декларацій та допомоги, призначеної для українців в Німеччині, ви можете отримати зареєструвавшись на веб-сайті компанії.