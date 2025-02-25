Коли повітря у Києві стане чистішим: синоптикиня розповіла

Сивина і важкість повітря може змінитися через нові атмосферні маси, які прийдуть до нас із заходу.

У Києві напередодні знову погіршився стан повітря. Очільниця відділу взаємодії з медіа "Укргідрометцентру" Наталія Птуха повідомила, коли повітря у столиці стане чистішим.

Про це вона сказала у коментарі ТСН.

У столиці знову погіршився стан повітря. Влада закликає людей бути обережними, зачинити вікна, обмежитися у прогулянках та пити багато води. А якщо маєте очищувач повітря, увімкніть його на максимум.

До цих рекомендацій киян та гостей столиці закликає міська влада. Все через погіршення стану повітря, спричинене підвищенням концентрації завислих речовин, тобто, пилу.

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Останні дні практично по всій Україні були безвітряними. Через це домішки у повітрі над великими містами, зокрема Києвом, не розсіювалися. Однак, це явище прогнозоване і навіть щорічне. А ще – тимчасове, заспокоюють синоптики.

За словами Птухи, сивина і важкість повітря може змінитися через нові атмосферні маси, які прийдуть до нас із заходу вже наприкінці тижня.

"Відзавтра вже потрошечки атмосферний тиск почне знижуватися. І, відповідно, наприкінці тижня очікуємо на зміну синоптичних процесів. Буде проходити із заходу атмосферний фронт. Це п’ятниця, субота, навіть трошки неділю він вже зачепить. І принесе вже потепління, підвищення температурних показників і плюс опади", – розповіла синоптикиня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАЧИНІТЬ ВСІ ВІКНА! ПОВІТРЯ ОЧИСТИТЬСЯ ЩЕ НЕ СКОРО!