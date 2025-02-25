Когда воздух в Киеве станет чище: синоптик рассказала

Седина и тяжесть воздуха может измениться за счет новых атмосферных масс, которые придут к нам с запада.

В Киеве накануне снова ухудшилось состояние воздуха. Начальник отдела взаимодействия с медиа "Укргидрометцентра" Наталья Птуха сообщила, когда воздух в столице станет чище.

Об этом она сказала в комментарии ТСН.

В столице снова ухудшилось состояние воздуха. Власти призывают людей быть осторожными, закрыть окна, ограничить прогулки и пить много воды. А если есть воздухоочиститель, включите его на максимум.

К этим рекомендациям киевлян и гостей столицы призывают городские власти. Все из-за ухудшения состояния воздуха, вызванного повышением концентрации зависших веществ, то есть пыли.

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Последние дни практически по всей Украине были безветренными. Из-за этого примеси в воздухе над большими городами, в частности Киевом, не рассеивались. Однако это явление прогнозируемое и даже ежегодное. А еще – временное, успокаивают синоптики.

По словам Птухи, седина и тяжесть воздуха могут измениться за счет новых атмосферных масс, которые придут к нам с запада уже в конце недели.

"С завтрашнего дня уже понемногу атмосферное давление начнет снижаться. И, соответственно, в конце недели ожидаем смену синоптических процессов. Будет проходить с запада атмосферный фронт. Это пятница, суббота, даже немножко воскресенье он уже заденет. И принесет уже потепление, повышение температурных показателей и плюс осадки", – рассказала синоптик.

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