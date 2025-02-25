Какой будет погода в марте 2025 года: прогноз от Укргидрометцентра

Март 2025 года может быть теплее обычного, с относительно малым количеством осадков.

Ожидается, что средняя температура воздуха в марте будет выше нормы, а количество осадков – ниже.

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на начало весны 2025 года.

Климатическая норма для марта

Обычно средняя температура в Украине в этот период составляет от 0 до +6°C, а на высокогорье Карпат до -3°C.

Зафиксированные температурные рекорды показывают, что март может быть очень холодным, с морозами до -37°C, так и необычно теплым — до +29°C.

Количество осадков обычно варьируется в пределах 26-51 мм, в Карпатах может достигать 135 мм.

Прогноз на март 2025 года

По данным метеорологов, средняя температура в марте ожидается на 1-1,5°C выше нормы и будет колебаться от +1°C до +7°C.

Осадков прогнозируется меньше средних значений – 22-42 мм, а в Карпатах местами до 74 мм.

Напомним, что синоптики опубликовали свой прогноз для Украины на ближайшие дни. Говорят, в это время зима покажет свой характер. Однако уже на выходных можно ожидать погодных сюрпризов.