В Украине резко изменится погода: когда закончатся морозы и чего ждать в марте

Морозная и сухая погода не отступит! Синоптики обнародовали свой прогноз для Украины на ближайшие дни. Говорят, в это время зима покажет свой характер. Однако уже на выходных можно ожидать погодных сюрпризов. Все подробности – смотрите дальше в материале TSN.ua.

Февраль продолжает удивлять! Кажется, в этом месяце зима решила «отыграться» за весь свой сезон. Так и в ближайшие дни устойчивое господство антициклона над Восточной Европой обеспечит в нашей стране морозную и преимущественно сухую погоду. Однако, уже в выходные, начиная с южных и западных областей ожидается поступление к нам более теплой и влажной воздушной массы. Такой прогноз сделал метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, на фоне активизации циклонической деятельности, в большинстве областей в первые дни марта пройдут осадки в виде снега и дождя, а температурный фон существенно повысится.

Прогноз погоды на неделю

А если подробнее, то во вторник, 25 февраля, на востоке страны, а также в Приазовье сохранится облачная погода с небольшим снегом. В остальных регионах Украины без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами возможен туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, на востоке порывистый. Температура воздуха в ночное время составит -7...-13 °С, в северных и центральных областях -14...-21 °С, на Закарпатье -3...-8 °С. Днем температура воздуха ожидается в пределах -5...+1 °С, на крайнем западе +2...+7 °С. В среду, 26 февраля, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -14...-19 °С, в западных и южных областях -7...-13 °С; днем -4...+3 °С, на крайнем западе +4...+7 °С. В четверг, 27 февраля, в Украине сохранится сухая и спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -12...-17 °С, в западных и южных областях -6...-11 °С; днем -2...+4 °С, в южных и западных областях +5...+8 °С. В последний рабочий день этой недели и последний день зимы, 28 февраля, днем в западных и местами северных регионах пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В остальных областях Украины осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, в северных и восточных регионах -8...-14 °С; днем 0...+5 °С, в центральных, южных и западных областях +2...+7 °С.

Прогноз погоды на выходные

А вот весна встретит нас такой погодой — в субботу, 1 марта, ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен туман, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 °С, на востоке страны -5...-10 °С; днем 0...+5 °С, в южных областях +2...+7 °С. В воскресенье, 2 марта, в Украине местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, в южной половине и Крыму с дождем. Местами туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно западной четверти, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем 0...+5 °С, на юге до +7 °С.

Какая будет весна-2025?

Какой же может быть в целом нынешняя весна в Украине, рассказала синоптик Вера Балабух.

"Стоит отметить, что весна 2025 года ожидается не только теплой, но и засушливой, особенно в северных областях Украины, где за сезон осадков может выпасть почти на треть меньше климатической нормы. Их количество может достигать 100 мм за сезон, то есть 100 литров на квадратный метр, что обычно характерно для южной степи Украины. Наибольший дефицит осадков ожидается в марте и мае", — отметила синоптик.

По ее прогнозу, весна 2025 года будет теплее примерно на 1-2 градуса. Однако, не исключены периоды похолодания. Как отметила синоптик, климатические изменения существенно повлияли на продолжительность зимы и начало весны.

"В некоторые годы у нас вообще температура воздуха может не опускаться ниже нуля градусов на длительный период. Поэтому можно говорить, что осень плавно переходит в весну, минуя стадию зимы", — добавила она.

В частности, в марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5...+7°С на юге Одесской области и Закарпатье и до +3...+4°С на востоке Украины. Примечательно, что первый месяц весны в Украине, как свидетельствуют данные наблюдений, имеет среднюю месячную температуру воздуха в промежутке от нуля до +6°C тепла. В горах значительно меньше - в пределах -3°C мороза. В апреле столбики термометров могут подняться выше +10°С. Среднемесячная температура в апреле ожидается от +12°С на юге страны и до +11°С на востоке и севере. В мае согласно прогнозу должно стать еще теплее. Средняя температура за месяц, вероятно, составит +15°С — от +19°С на юге и Закарпатье до +17°С на севере и востоке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине зима наверстывает потерянное.

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