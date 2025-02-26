"Манчестер Сіті" здолав "Тоттенгем" і повернувся до топ-4 АПЛ (відео)

Забитий м'яч Ерлінга Голанда приніс "городянам" мінімальну перемогу над "шпорами".
"Манчестер Сіті" обіграв "Тоттенгем" у виїзному матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 0:1.
Єдиний і переможний гол у цій зустрічі підопічні Хосепа Гвардіоли забили на 12-й хвилині. Автором результативного удару став норвезький форвард Ерлінг Голанд.
Наприкінці поєдинку Голанд міг оформити дубль, але після перегляду VAR взяття воріт скасували через гру рукою.
Огляд матчу "Тоттенгем" – "Манчестер Сіті"
Буде додано незабаром.
Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" (47 очок) піднявся на четверте місце в АПЛ, обійшовши "Челсі" (46 балів). "Тоттенгем" (33 пункти) розташовується на 13-й позиції.
У наступному турі "Манчестер Сіті" 8 березня на виїзді позмагається з "Ноттінгемом", а "Тоттенгем" днем пізніше прийме "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного.
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