"Манчестер Сити" одолел "Тоттенхэм" и вернулся в топ-4 АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в выездном матче 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Лондоне завершился со счетом 0:1 .

Единственный и победный гол в этой встрече подопечные Хосепа Гвардиолы забили на 12-й минуте. Автором результативного удара стал норвежский форвард Эрлинг Холанд.

В конце поединка Холанд мог оформить дубль, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за игры рукой.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (47 очков) поднялся на четвертое место в АПЛ, обойдя "Челси" (46 баллов). "Тоттенхэм" (33 пункта) располагается на 13-й позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" 8 марта на выезде сразится с "Ноттингемом", а "Тоттенхэм" днем позже примет "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного.

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