Скільки українських чоловіків втекли до Румунії за три роки – румунська поліція

За румунськими даними, за останні три роки під час спроби потрапити до Румунії загинуло 28 громадян України, тіла яких знайшли на румунському боці кордону.

Понад 13 тисяч чоловіків з України незаконно перетнули кордон із Румунією за 2024 рік. А від 24 лютого 2022 року було виявлено понад 21 тисячу громадян України, що незаконно потрапили до Румунії.

Про це повідомив керівник територіальної інспекції прикордонної поліції (ITPF) прикордонного румунського міста Сігету-Мармацієй Флорін Коман, передає Agerpres.

За його словами, румунські прикордонники зафіксували 6 тисяч 298 випадків незаконного перетину державного кордону з України до Румунії, до яких причетні 13 тисяч громадян України (зауважимо, що за кордон деколи намагають втекти не поодинці, а невеликими групами, саме тому кількість випадків перетину менша, ніж самих чоловіків).

Серед них: 7 тис. осіб перетнули кордон у повіті Марамуреш, 4500 у повіті Сучава та приблизно 1500 на кордоні повіту Сату-Маре з Україною.

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"Коли їх виявляли, вони вимагали від румунської держави форми захисту, яка регулюється Рішенням ЄС 382/2022 (рішення Ради ЄС про біженців з України – Ред.), — заявив Флорін Коман.

Зазначається, що більшість чоловіків з України, які нелегально перетинають кордон з Румунією, перепливають річку Тиса або йдуть гірською місцевістю. Кількість нелегальних перетинів кордону, що зафіксована 2024 року, більш ніж утричі перевищує показники 2023 року.

"З наведених статистичних даних можна відзначити значне збільшення кількості громадян України, виявлених прикордонниками на зеленому кордоні у 2024 році порівняно з 2023 роком – як ми зазначали, у 2024 році було затримано 13 тис. громадян України проти 3868 у 2023 році, тобто йдеться про збільшення у 3 рази", — каже представник прикордонної поліції Румунії.

Загалом від 24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабне вторгнення, і до сьогодні, на північному кордоні Румунії в повітах Марамуреш, Сату-Маре та Сучава було виявлено понад 21 тисячу громадян України.

"А точніше, 21 123 особи віком від 18 до 60 років, які повідомили прикордонникам, що втекли з України через війну", – сказав Флорін Коман.

Який найнебезпечніший шлях для ухилянтів

За його словами, найнебезпечнішою територією в Марамурешських горах є гора Поп-Іван, висота якого становить 1937 метрів, де місцевість є важкодоступною, зі скелями, урвищами, ярами, долинами з високими водоспадами. Це складна місцевість для подорожі, особливо для тих, хто не має належного обладнання. Водночас у цей зимовий період шар снігу в області досягає двох метрів, а погодні умови екстремальні, з сильними вітрами та дуже низькими температурами, особливо вночі.

За румунськими даними, за останні три роки під час спроби потрапити до Румунії загинуло 28 громадян України.

"Від початку конфлікту в Україні до цього часу ми мали кілька трагічних ситуацій, у яких 28 громадян України були виявлені загиблими: 16 на румунському березі річки Тиса та 12 у горах. Проте ми також маємо понад 200 пошуково-рятувальних акцій для українських громадян у Мармарошських горах, 71 у 2024 році, під час яких разом із Гірсько-рятувальною службою Мармарош нам вдалося врятувати понад 250 українських громадян, які заблукали", — додав представник прикордонної поліції Румунії.

Зауважимо, що дані про кількість загиблих ухилянтів не включають ті тіла, які були виялені на українському боці.

Раніше прикордонники врятували порушника кордону, який не вмів плавати і ледь не загинув у Тисі.

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