"Річка смерті" забрала 41-ше життя: у Тисі виявили тіло чоловіка

Співробітники прикордонної поліції Угорщини у понеділок, 26 серпня, під час патрулювання берегової відмілини річки Тиси виявили у воді чоловіка без ознак життя. Під час огляду тіла на місці у речах потопельника був знайдений український закордонний паспорт.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

23-річний українець став третьою жертвою "річки смерті" за цей місяць. Ще двох потопельників виявили раніше на українсько-румунській ділянці кордону. Скоріш за все, усі ці чоловіки намагалися переплисти Тису, щоб нелегально опинитися за межами України і в такий спосіб уникнути мобілізації. На жаль, їхні спроби закінчилися фатально.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже сорок перший випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон Тисою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону", – зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, на Закарпатті річку Тису огородили колючим дротом від ухилянтів, оскільки не завжди нелегальні спроби перетину кордону по воді мають щасливий кінець для українців.

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