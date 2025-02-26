Уряд Орбана пропонує нове місце для гей-параду в Будапешті: у чому причина

Багато років поспіль учасники цього заходу дефілювали бульваром Андраші.

Проведення Будапештського гей-параду можуть заборонити на вулицях угорської столиці. Уряд на чолі з Віктором Орбаном запропонував перенести цей захід ЛГБТ-спільноти в закритий простір, посилаючись на "захист дітей".

Про це повідомляє The Guardian.

У середу, 26 лютого, керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що гей-парад не слід організовувати так само, як у минулому. Він додав, що уряд має на меті “захистити дітей” і що він не бачить такого ризику, якщо він відбуватиметься “в закритому просторі”.

Раніше, багато років поспіль, учасники цього заходу дефілювали бульваром Андраші - просторою, обсадженою деревами вулицею в центрі Будапешта.

Наразі незрозуміло, чи дійсно планує уряд перенести захід у закритий простір і обмежити доступ. Представники ЛГБТК+ спільноти наголошують, що прайд є сімейним заходом і не становить загрози для дітей.

Раніше Орбан сказав своїм прихильникам, що організаторам гей-параду цього року не варто цим займатися, оскільки захід буде “марною тратою грошей і часу”, не надавши додаткових подробиць.

Як зазначає видання, ця заява здається частиною серії обмежень, накладених Орбаном на діяльність ЛГБТК+ спільноти, перед виборами 2026 року.

Віктор Орбан як висуванець правої партії “Фідес” перебуває при владі від 2010 року, просуваючи християнсько-консервативну програму. У 2021 році він заборонив “пропаганду гомосексуалізму” серед неповнолітніх, незважаючи на різку критику з боку правозахисних організацій і Європейського Союзу.

У середині 2022 року Європейська комісія направила Угорщину до Суду ЄС через цей закон.

Окрім того, в Угорщині не визнаються одностатеві шлюби, а уряд Орбана перевизначив шлюб у конституції як союз між чоловіком і жінкою, а також обмежив можливість усиновлення для одностатевих пар.

Нагадаємо, Угорщина офіційно підтримала та стала співавтором американського проєкту резолюції ООН щодо України, яка не містить засудження російської агресії.

Читайте також: