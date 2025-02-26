Правительство Орбана предлагает новое место для гей-парада в Будапеште: в чем причина

Проведение Будапештского гей-парада могут запретить на улице венгерской столицы. Правительство во главе с Виктором Орбаном предложило перенести это мероприятие ЛГБТ-сообщества в закрытое пространство, ссылаясь на "защиту детей".

Об этом сообщает The Guardian.

В среду, 26 февраля, руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что гей-парад не следует организовывать так же, как в прошлом. Он добавил, что правительство имеет целью "защитить детей" и что оно не видит такого риска, если оно будет происходить "в закрытом пространстве".

Ранее, многие годы подряд, участники этого мероприятия дефилировали по бульвару Андраши — просторной, обсаженной деревьями улице в центре Будапешта.

Пока непонятно, действительно ли планирует правительство перенести мероприятие в закрытое пространство и ограничить доступ. Представители ЛГБТК+ сообщества подчеркивают, что прайд является семейным мероприятием и не представляет угрозы для детей.

Ранее Орбан сказал своим сторонникам, что организаторам гей-парада в этом году не стоит этим заниматься, поскольку мероприятие будет "пустой тратой денег и времени", не предоставив дополнительных подробностей.

Как отмечает издание, это заявление кажется частью серии ограничений, наложенных Орбаном на деятельность ЛГБТК+ сообщества перед выборами 2026 года.

Виктор Орбан как выдвиженец правой партии "Фидес" находится у власти с 2010 года, продвигая христианско-консервативную программу. В 2021 году он запретил "пропаганду гомосексуализма" среди несовершеннолетних, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных организаций и Европейского Союза.

В середине 2022 года Европейская комиссия подала иск на Венгрию в Суд ЕС из-за этого закона.

Кроме того, в Венгрии не признаются однополые браки, а правительство Орбана переопределило брак в конституции как союз между мужчиной и женщиной, а также ограничило возможность усыновления для однополых пар.

Напомним, Венгрия официально поддержала и стала соавтором американского проекта резолюции ООН по Украине, не содержащей осуждения российской агрессии.

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