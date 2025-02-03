Орбан ответил, может ли Россия напасть на Венгрию

Орбан удивил заявлением: одобрил Путина, что тот якобы "всегда сдерживал свое слово" и Венгрия может доверять России.
Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что доверяет Путину и не верит, что РФ когда-нибудь нападет на его страну.
Об этом он сказал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
"Мне было понятно, что хорошие отношения с Москвой и тесное экономическое сотрудничество были в геополитических интересах Венгрии. Мы заключили много договоренностей. Путин всегда сдерживал свое слово. Опыт последних пятнадцати лет свидетельствует о том, что Венгрия может доверять России", – считает Орбан.
Он заверил, что Россия никогда не нападет на Венгрию, а Путин не видит проблемы, что Венгрия является членом НАТО.
"Я спросил его (Путина – Ред.) прямо, есть ли у него проблемы с членством Венгрии в НАТО. Он сказал нет. Потому что у нас на территории нет ни одного оружия, которое Россия видит как угрозу. Интересуется тактическим дальнобойным оружием. Довольно тяжело представить, что венгры вторгнутся в Москву (смеется)", – говорит венгерский премьер.
В то же время журналист напомнил Орбану, что в 1849 и 1956 годах российские войска подавили венгерские национальные восстания.
"Мы все имели негативный опыт. Но я договорился с Путиным оставить историю наших двух стран историкам. Я не хочу, чтобы любая страна оккупировала Венгрию. Ни одно большое государство не может указывать венграм, как им жить. Но сегодня Россия не представляет угрозы нашей свободе или нашему суверенитету", – уверен Орбан.
Ранее Виктор Орбан назвал ошибкой, что в феврале 2022 года Запад начал помогать Украине.
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