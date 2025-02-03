Орбан відповів, чи може Росія напасти на Угорщину

Орбан здивував заявою: похвлив Путіна, що той нібито "завжди дотримував свого слова" і Угорщина може довіряти Росії.
Скандальний премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що довіряє Путінові і не вірить, що РФ коли-небудь нападе на його країну.
Про це він сказав в інтерв’ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung.
"Мені було зрозуміло, що хороші стосунки з Москвою та тісна економічна співпраця були в геополітичних інтересах Угорщини. Ми уклали багато домовленостей. Путін завжди дотримував свого слова. Досвід останніх п'ятнадцяти років свідчить про те, що Угорщина може довіряти Росії", – вважає Орбан.
Він запевнив, що РФ ніколи не нападе на Угорщину, а Путін не бачить проблеми, що Угорщина є членом НАТО.
"Я запитав його (Путіна – Ред.) прямо, чи є у нього проблеми з членством Угорщини в НАТО. Він сказав ні. Тому що у нас на території немає жодної зброї, яку Росія бачить як загрозу. Цікавиться тактичною далекобійною зброєю. Досить важко уявити, що угорці вторгнуться до Москви (сміється)", – каже угорський прем'єр.
Натомість журналіст нагадав Орбанові, що у 1849 і 1956 роках російські війська придушили угорські національні повстання.
"Ми всі мали негативний досвід. Але я домовився з Путіним залишити історію наших двох країн історикам. Я не хочу, щоб будь-яка країна окупувала Угорщину. Жодна велика держава не може вказувати угорцям, як їм жити. Але сьогодні Росія не становить загрози нашій свободі чи нашому суверенітету", – запевний Орбан.
Раніше Віктор Орбан назвав помилкою те, що в лютому 2022 року Захід почав допомагати Україні.
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