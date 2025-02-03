Чи підвищать штрафи для чоловіків, які не пройдуть ВЛК вчасно: відповідь нардепа

Комітет Верховної Ради підтримав зміну термінів проходження ВЛК для обмежено придатних осіб. За словами Федієнка, це рішення ухвалили на запит Генерального штабу та Міністерства оборони.

Громадяни України, які мають статус обмежено придатних до служби, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторне медичне обстеження у військово-лікарських комісіях (ВЛК). У разі невиконання цієї вимоги штраф залишиться на рівні від 17 000 гривень.

Про це повідомив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в коментарі "Еспресо".

Чому перенесли терміни?

Комітет Верховної Ради підтримав зміну термінів проходження ВЛК для обмежено придатних осіб. За словами Федієнка, це рішення ухвалили на запит Генерального штабу та Міністерства оборони.

"Норму відповідальності ми не змінюємо. Це адміністративна відповідальність від 17 тисяч гривень штрафу, якщо громадянин України не проходить відповідну перевірку ВЛК", – пояснив нардеп.

Він уточнив, що нові правила стосуються лише тих, хто вже отримав статус обмежено придатного під час військового стану.

Нагадаємо, всі громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними, мають до 5 червня 2025 року підтвердити свій статус – або бути визнаними придатними до служби, або отримати остаточний висновок про непридатність.