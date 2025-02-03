Орбан считает, что "изначально было понятно, что украинская победа невозможна".

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Украина откажется от переговоров с РФ, то может стать "Афганистаном Европейского Союза".

Об этом он сказал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

"Мы не в моральном состоянии принимать решение за подвергающуюся нападению страну. Но было ошибкой позволить ему поверить, что мы будем на ее стороне к победе. Это не так", – говорит венгерский премьер.

По мнению Орбана, в начале полномасштабного вторжения добиться прекращения огня было проще.

"А между тем столько украинцев погибло, защищая свою страну. За что они погибли? Это серьезная моральная дилемма – к счастью, не моя. А людей, которые поддерживали эту безумную стратегию войны", – цинично отметил он.

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Орбан отрицает тезис, что Запад не предоставил Украине достаточное количество оружия. Он уверяет, что никакого оружия было бы недостаточно.

"Запад может выиграть эту войну, только если отправит в Украину своих солдат. А мы это исключили. У украинцев просто не хватает солдат. Вот почему сейчас нужен Трамп", – отметил венгерский премьер.

По его мнению, Трампу нужно сесть с Россией и Украиной и сказать: "Ребята, давайте прекратим огонь. Это единственный путь".

"Никто не знает, что происходит в голове Путина. Нет смысла размышлять об этом. Но сейчас нам нужна дипломатия. Европейцы считают моральным не вести переговоры. Это абсурд! Вот что нужно делать на войне! Иначе оно будет продолжаться до уничтожения, и Украина станет Афганистаном Европейского Союза", – подытожил Орбан.

Ранее Виктор Орбан назвал ошибкой, что в феврале 2022 года Запад начал помогать Украине.

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