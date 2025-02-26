Російська атака на енергосистему України: які області залишилися без світла

Внаслідок російських обстрілів на Одещині та Дніпропетровщині енергетична інфраструктура зазнала пошкоджень. Обленерго змушене запроваджувати тимчасові відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго в Telegram.

Енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. У зв’язку з цим споживачів закликали з 16:00 до 19:00 не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, щоб зменшити навантаження на мережу.

Збільшення температури в деяких регіонах України сприяло скороченню споживання електроенергії на 1,3% у порівнянні з минулим днем. Проте, через наслідки атак на енергосистему, влада закликає громадян продовжувати економити електроенергію, щоб уникнути можливих перевантажень.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - йдеться у повідомленні.

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