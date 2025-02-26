У Києві розпочала роботу Українська Рада зброярів

В Києві розпочала роботу Українська рада зброярів – платформа, яка консолідує приватну оборонну індустрію задля ефективної взаємодії з державними структурами, військовими та міжнародними партнерами.

Рада Зброярів унікальна тим, що об’єднує не окремих виробників, а ключові асоціації оборонної промисловості. Вперше в Україні представники різних секторів галузі консолідувалися для її зміцнення в умовах війни.

До складу вже увійшли Ліга оборонних підприємств України, Українські роботизовані сили, Асоціація виробників РЕБ/РЕР, Techosystem Defense, Оборонний Альянс України, Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій "АРМАДА" та інвестиційний фонд D3 Venture Capital.

Головою правління Ради Зброярів став радник Президента України зі стратегічних питань, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Виконавчим директором обрано Ігоря Федірка – колишнього військового, який з 2014 року активно займається підтримкою армії через організацію спеціалізованого навчання та забезпечення технікою. Ексзаступник директора "Укроборонсервісу" з гуманітарного розмінування, керівник Державного центру гуманітарного розмінування, співзасновник ініціатив "Боривітер", "Волонтерська оптична лабораторія", "Helpua.ch".

До складу правління Ради Зброярів увійшли: Юлія Висоцька, Максим Васильченко, Ярослав Філімонов, Міша Рудомінський, Василь Гончарук, Евелін Бучацький.

За три роки війни український ринок озброєння та військової техніки виріс з $1 млрд у 2022 році до $10 млрд у 2024 році, а у 2025 році його спроможність оцінюється у $35 млрд. Відсутність консолідованого представницького органу приватних виробників є одним із чинників, що стримують розвиток ринку.

"Створення Ради – це важливий крок для координації зусиль приватних виробників, державних установ та міжнародних партнерів. Така консолідація дозволить краще відстоювати інтереси українського оборонного бізнесу, сприяти його розвитку та інтеграції у світову індустрію", – зазначив Олександр Камишін, голова правління Ради Зброярів.

Об’єднання виробників в єдину адвокаційну організацію – перевірена ефективна практика, яка застосовується у всьому світі. У США NDIA інтегрує бізнес в оборонну політику, у Великій Британії ADS Group координує розвиток галузі, а у Франції GICAT допомагає просувати технології на глобальному ринку. Аналогічні організації успішно працюють і в інших країнах світу: Німеччині, Туреччині, Данії.

"Ми ставимо перед собою масштабні та стратегічні завдання для галузі та країни в цілому, зокрема – інтеграція української оборонної промисловості в екосистему європейської оборонної системи та НАТО, залучення іноземних інвестицій та впровадження низки законодавчих ініціатив. Українська оборонна індустрія має величезний потенціал. Та його важко реалізувати без єдиної координаційної структури", – підкреслив Ігор Федірко, виконавчий директор Ради Зброярів.

Серед головних завдань Ради:

Адвокація інтересів українських зброярів на державному рівні.

Підтримка розвитку українських зброярів на національному та міжнародному ринках.

Створення платформи для обміну досвідом та співпраці між українськими зброярами.

Зміцнення обороноздатності України через консолідовану інтеграцію українських приватних зброярів в екосистему ОПК.

"Спільна платформа дозволить виробникам не лише обмінюватися досвідом, а й створювати спільні технологічні рішення, що сприятимуть розвитку індустрії", – підкреслила Юлія Висоцька, представниця Ліги оборонних підприємств України.

"Нам потрібно забезпечити чітке представництво наших інтересів у державних органах, адже без ефективної адвокації наша індустрія не зможе розвиватися так швидко, як цього вимагають реалії", – наголосив Максим Васильченко, представник Українських роботизованих сил.

"Українські виробники вже показали свою конкурентоспроможність на міжнародному рівні. Наша мета – посилити їхні позиції, відкривати нові ринки та зміцнювати кооперацію з міжнародними партнерами", – зазначив Ярослав Філімонов, голова Асоціації виробників РЕБ/РЕР.

"Консолідована співпраця між приватними компаніями та державою є ключем до побудови ефективної оборонної екосистеми. Це не лише підвищить обороноздатність країни, а й сприятиме розвитку високотехнологічних секторів", – наголосив Міша Рудомінський, член правління Techosystem Defense.

"Україна має шанс змінити свою світову візитівну картку з аграрної країни на високотехнологічну в частині виготовлення роботизованих платформ подвійного призначення. Це і швидке економічне зростання і реалізація "українського феномену" в дії. Для новоі галузі, що так стрімко розвивається в Україні, повинен відкритись світовий ринок!" - вважає голова Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій "АРМАДА" Василь Гончарук.

"Для розвитку оборонної індустрії потрібні не лише виробничі потужності, а й капітал, венчурні інвестиції та стартапи. Наша мета – зробити Україну привабливою для технологічних інвесторів у секторі оборони", – пояснила Евелін Бучацький, керуюча партнерка D3 Venture Capital.