Борги за порушення ПДР: де в Україні найбільше несплачених штрафів

З початку повномасштабного вторгнення кількість боргів за штрафи ПДР зросла у 2,4 раза.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні водії стали накопичувати значно більше боргів за несплачені штрафи. У 2023 році в Єдиному реєстрі боржників зафіксували 735 384 нових провадження, а загальна кількість несплачених штрафів сягнула 1,8 млн.

Про це йдеться у звіті Опендатабот.

Найбільше боргів накопичилося у Дніпропетровській області (10,4%) та Києві (10,3%). Також до трійки антилідерів увійшла Одеська область (7,8%).

За рік кількість проваджень зросла на 33%, а у порівнянні з 2021 роком – у 2,4 раза.

Хто найчастіше має борги за штрафи

83% боржників – чоловіки, однак частка жінок серед порушників зростає: у 2021 році їх було лише 9%, а зараз уже 17%.

50% усіх проваджень припадає на чоловіків 25-45 років.

Регіони з найбільшим зростанням боргів за рік

Тернопільщина +81%

Івано-Франківщина +60%

Закарпаття +57%

Де кількість штрафів зменшилася

Луганщина -89,7%

Донеччина -30,4%

Херсонщина -27,2%

Зменшення кількості проваджень у цих регіонах пояснюється тим, що частина територій є тимчасово окупованими або наближеними до зони бойових дій, а отже, реальні масштаби проблеми можуть бути ще більшими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поліція фіксує збільшення випадків ігнорування поворотників, нагадуючи про штраф у 510 грн за порушення ПДР.

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