Переговоры РФ и США в Стамбуле: стоит ли Украина в повестке дня

В Госдепе уверяют, что США и Россия не будут обсуждать Украину на встрече в Стамбуле.

В четверг, 27 февраля, в Стамбуле состоится встреча представителей США и России – вторая за последние несколько недель. Однако Украину на этой встрече якобы не будут обсуждать.

Об этом передает Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

По его словам, в повестке дня нет никаких политических или вопросов безопасности. Украина в повестке дня не стоит. В то же время стороны планируют провести переговоры по возобновлению работы их дипломатических миссий.

Ранее глава МИД страны-агрессорки РФ Сергей Лавров заявил, что представители США и России встретятся в Стамбуле 27 февраля для очередного раунда переговоров.

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