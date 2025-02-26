Проти ворожих “Шахедів” доводиться застосовувати іншу зброю

Раніше з російськими безпілотниками успішно справлялися мобільні вогневі групи.

Росія змінила тактику терористичних атак ударними безпілотниками — тепер вони частіше летять на висоті, недосяжній для українських мобільних груп ППО. Протидіяти “Шахедам” доводиться іншою зброєю — FPV-дронами.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в інтерв’ю LIGA.net.

Він нагадав, як після перших ворожих ударів "Шахедами" Україна оперативно створила тисячі мобільних вогневих груп, які показали високу ефективність і змусили ворога атакувати по-іншому.

"Росіяни подивилися, що безрезультатно працюють. І почали змінювати тактику, почали вдосконалювати, змінювати висоти", — пояснив Сухаревський.

При цьому він порівняв війну із шаховою партією, в якій доводиться реагувати на кожен хід ворога.

"Будь-яка війна — це шахова партія. Те, що було пріоритетом вчора, сьогодні може безнадійно застаріти", — підкреслив він.

За словами Вадима Сухаревського, тепер українські захисники неба дедалі частіше почали збивати ворожі "Шахеди" за допомогою FPV-дронів.

"Це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва", — наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив союзникам новітні українські розроблення у сфері оборонних технологій. У межах саміту Support Ukraine продемонстрували підводні дрони TOLOKA, FPV-дрони, наземні роботизовані платформи, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони-перехоплювачі, засоби зв’язку та річкові дрони.

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