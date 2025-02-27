Як сіяти капусту на розсаду: всі етапи, найкращі поради

У капусти досить довгий період вегетації, і її ріст протягом цього періоду розвитку є досить повільним. Тому рекомендується вирощувати її через розсаду. Експерти розповіли про всі етапи вирощування та хитрощі отримання гарної розсади.

Як виростити розсаду капусти самостійно

Підготовка насіння

Щоб виростити розсаду капусти в домашніх умовах, потрібно розпочати з підготовки насіння. Незалежно від виду капусти, цей процес включає кілька етапів.

Спочатку необхідно відібрати найкраще насіння, вибираючи найбільші та візуально здорові екземпляри. Далі насіння загортають у марлю та по черзі замочують у теплій воді протягом п'ятнадцяти хвилин, а потім у холодній воді протягом двох-трьох хвилин. Після цього насіння розкладають на плоскій поверхні та залишають на добу.

Наступним кроком є стратифікація, тобто передпосівна обробка насіння для прискорення його проростання. Цей процес вимагає певного температурного режиму. Після стратифікації насіння потрібно просушити. Оскільки процес підготовки насіння є досить тривалим і складним, багато городників вважають за краще купувати готове оброблене насіння.

Підготовка ґрунту

Для успішного вирощування розсади капусти ключовим є правильний вибір ґрунту. Він повинен бути легким, повітряним і багатим на поживні речовини. Ідеальний субстрат складається з таких компонентів: половина об'єму – торф; дві п'ятих – дернова земля; решта – пісок.

Для збагачення ґрунту можна додати невелику кількість перегною, деревну золу та трохи комплексних мінеральних добрив, але не більше однієї столової ложки на кілограм субстрату. Перед використанням ґрунтову суміш рекомендується підготувати. Її потрібно витримати протягом одного-двох тижнів у теплому місці, щоб у ній розвинулася корисна мікрофлора, необхідна для росту розсади.

Посів насіння

Після підготовки ґрунту, його акуратно засипають у контейнер і висівають насіння, дотримуючись відстані в один сантиметр між насінинами. Зверху насіння присипають тонким шаром ґрунту, приблизно один сантиметр, і зволожують водою за допомогою пульверизатора.

Контейнери накривають плівкою, створюючи умови, схожі на парник. Для проростання насіння необхідна температура близько 20-22 градусів Цельсія. Перші паростки з'являються приблизно через півтора тижня. Після появи сходів температуру необхідно знизити, перенісши контейнери в прохолодніше місце, наприклад, на засклений балкон у міській квартирі.

Догляд за розсадою капусти

Після появи сходів, розсаду капусти необхідно регулярно провітрювати, щоб вона не запріла. Оптимальна температура для її розвитку – на кілька градусів нижча за кімнатну, приблизно 15-17°C вдень, а вночі можна і ще нижче. Такі температурні коливання зміцнюють імунітет рослин і запобігають їхньому витягуванню.

Якщо природного освітлення недостатньо, необхідно використовувати штучне підсвічування. Поливати розсаду потрібно регулярно, але помірно, орієнтуючись на стан верхнього шару ґрунту. Він повинен бути злегка вологим, але не перезволоженим, інакше розсада може загинути.

Також важливо забезпечити розсаді доступ до свіжого повітря, регулярно провітрюючи приміщення. Однак слід уникати протягів, які можуть зашкодити молодим рослинам.

Розсада капусти росте в середньому 30-55 днів. Якщо ви посіяли насіння в загальний контейнер, то через 2-3 тижні, коли рослини трохи підростуть, їх потрібно пікірувати, тобто пересадити в окремі місткості.

Підготовка розсади капусти до висадки у відкритий ґрунт

Це важливий етап, який забезпечує її успішне приживання та подальший ріст.

Першим кроком є пікірування, тобто пересадка молодих рослин в окремі контейнери. Це дозволяє їм розвиватися без конкуренції та зміцнити кореневу систему. Важливо підтримувати прохолодну температуру в приміщенні, де росте розсада.

Під час вирощування розсади може виникнути проблема пожовтіння листя. Якщо полив та температурний режим дотримуються, причинами можуть бути нестача або надлишок поживних речовин. Щоб підгодувати розсаду, через 5-10 днів після пікірування можна внести мінімальні дози калійних добрив та суперфосфату.

Перед висадкою у відкритий ґрунт проводять загартовування розсади, поступово привчаючи її до зовнішніх умов. У цей період збільшують дозу калійних та фосфорних добрив.

Розсада капусти може бути схильна до різних захворювань. Хворі рослини необхідно видалити, а ґрунт обробити розчином марганцівки. Перед висадкою розсаду можна обробити фунгіцидом, таким як "Фундазол" або іншим аналогічним препаратом, для захисту від хвороб.

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