Как сеять капусту на рассаду: все этапы, лучшие советы

У капусты достаточно длинный период вегетации, и ее рост в течение этого периода развития достаточно медленный. Поэтому рекомендуется выращивать ее из-за рассады. Эксперты рассказали обо всех этапах выращивания и уловки получения хорошей рассады.

Как вырастить рассаду капусты самостоятельно

Подготовка семян

Чтобы вырастить рассаду капусты в домашних условиях, нужно начать с подготовки семян. Независимо от вида капусты этот процесс включает несколько этапов.

Сначала необходимо отобрать лучшие семена, выбирая самые крупные и визуально здоровые экземпляры. Затем семена заворачивают в марлю и поочередно замачивают в теплой воде в течение пятнадцати минут, а затем в холодной воде в течение двух-трех минут. После этого семена разлагают на плоской поверхности и оставляют в сутки.

Следующим шагом является стратификация, то есть предпосевная обработка семян для ускорения их прорастания. Этот процесс требует определенного температурного режима. После стратификации семена нужно просушить. Поскольку процесс подготовки семян достаточно длительный и сложный, многие огородники предпочитают покупать готовые обработанные семена.

Подготовка почвы

Для успешного выращивания рассады капусты ключевым является правильный выбор почвы. Он должен быть легким, воздушным и богатым питательными веществами. Идеальный субстрат состоит из следующих компонентов: половина объема – торф; две пятых – дерновая земля; остальное – песок.

Для обогащения почвы можно добавить небольшое количество перегноя, древесную золу и несколько комплексных минеральных удобрений, но не более одной столовой ложки на килограмм субстрата. Перед использованием грунтовую смесь рекомендуется подготовить. Ее нужно выдержать в течение одной-двух недель в теплом месте, чтобы в ней развилась полезная микрофлора, необходимая для роста рассады.

Посев семян

После подготовки грунта его аккуратно засыпают в контейнер и высевают семена, соблюдая расстояние в один сантиметр между семенами. Сверху семена присыпают тонким слоем грунта примерно один сантиметр и увлажняют водой с помощью пульверизатора.

Контейнеры накрывают пленкой, создавая условия, подобные парнику. Для произрастания семян необходима температура около 20-22 градусов Цельсия. Первые побеги появляются примерно через полторы недели. После появления всходов температуру необходимо снизить, перенеся контейнеры в более холодное место, например, на застекленный балкон в городской квартире.

Уход за рассадой капусты

После появления всходов, рассаду капусты необходимо регулярно проветривать, чтобы она не запрела. Оптимальная температура для ее развития – на несколько градусов ниже комнатной, примерно 15-17°C днем, а ночью можно еще ниже. Такие температурные колебания укрепляют иммунитет растений и предотвращают их вытягивание.

Если природного освещения недостаточно, необходимо использовать искусственную подсветку. Поливать рассаду нужно регулярно, но умеренно, ориентируясь на состояние верхнего слоя почвы. Он должен быть слегка влажным, но не переувлажненным, в противном случае рассада может погибнуть.

Также важно обеспечить рассаде доступ к свежему воздуху, регулярно проветривая помещение. Однако следует избегать сквозняков, которые могут повредить молодым растениям.

Рассада капусты растет в среднем 30–55 дней. Если вы посеяли семена в общий контейнер, то через 2-3 недели, когда растения немного подрастут, их нужно пикировать, то есть пересадить в отдельные емкости.

Подготовка рассады капусты к высадке в открытый грунт

Это важный этап, обеспечивающий ее успешное приживание и дальнейший рост.

Первым шагом является пикирование, то есть пересадка молодых растений в отдельные контейнеры. Это позволяет развиваться без конкуренции и укрепить корневую систему. Важно поддерживать прохладную температуру в помещении, где произрастает рассада.

При выращивании рассады может возникнуть проблема пожелтения листьев. Если полив и температурный режим соблюдаются, причиной может быть недостаток или избыток питательных веществ. Чтобы прикормить рассаду, через 5-10 дней после пикирования можно внести минимальные дозы калийных удобрений и суперфосфата.

Перед высадкой в открытый грунт производят закаливание рассады, постепенно приучая ее к внешним условиям. В этот период увеличивают дозу калийных и фосфорных удобрений.

Рассада капусты может быть подвержена разным заболеваниям. Больные растения необходимо удалить, а почву обработать раствором марганцовки. Перед высадкой рассаду можно обработать фунгицидом, таким как "Фундазол" или другим аналогичным препаратом для защиты от болезней.

Читайте также: