Как сеять капусту на рассаду: все этапы, лучшие советы

Как вырастить идеальную рассаду капусты
У капусты достаточно длинный период вегетации, и ее рост в течение этого периода развития достаточно медленный. Поэтому рекомендуется выращивать ее из-за рассады. Эксперты рассказали обо всех этапах выращивания и уловки получения хорошей рассады.
Как вырастить рассаду капусты самостоятельно
Подготовка семян
Чтобы вырастить рассаду капусты в домашних условиях, нужно начать с подготовки семян. Независимо от вида капусты этот процесс включает несколько этапов.
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Сначала необходимо отобрать лучшие семена, выбирая самые крупные и визуально здоровые экземпляры. Затем семена заворачивают в марлю и поочередно замачивают в теплой воде в течение пятнадцати минут, а затем в холодной воде в течение двух-трех минут. После этого семена разлагают на плоской поверхности и оставляют в сутки.
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Следующим шагом является стратификация, то есть предпосевная обработка семян для ускорения их прорастания. Этот процесс требует определенного температурного режима. После стратификации семена нужно просушить. Поскольку процесс подготовки семян достаточно длительный и сложный, многие огородники предпочитают покупать готовые обработанные семена.
Подготовка почвы
- Для успешного выращивания рассады капусты ключевым является правильный выбор почвы. Он должен быть легким, воздушным и богатым питательными веществами. Идеальный субстрат состоит из следующих компонентов: половина объема – торф; две пятых – дерновая земля; остальное – песок.
- Для обогащения почвы можно добавить небольшое количество перегноя, древесную золу и несколько комплексных минеральных удобрений, но не более одной столовой ложки на килограмм субстрата. Перед использованием грунтовую смесь рекомендуется подготовить. Ее нужно выдержать в течение одной-двух недель в теплом месте, чтобы в ней развилась полезная микрофлора, необходимая для роста рассады.
Посев семян
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После подготовки грунта его аккуратно засыпают в контейнер и высевают семена, соблюдая расстояние в один сантиметр между семенами. Сверху семена присыпают тонким слоем грунта примерно один сантиметр и увлажняют водой с помощью пульверизатора.
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Контейнеры накрывают пленкой, создавая условия, подобные парнику. Для произрастания семян необходима температура около 20-22 градусов Цельсия. Первые побеги появляются примерно через полторы недели. После появления всходов температуру необходимо снизить, перенеся контейнеры в более холодное место, например, на застекленный балкон в городской квартире.
Уход за рассадой капусты
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После появления всходов, рассаду капусты необходимо регулярно проветривать, чтобы она не запрела. Оптимальная температура для ее развития – на несколько градусов ниже комнатной, примерно 15-17°C днем, а ночью можно еще ниже. Такие температурные колебания укрепляют иммунитет растений и предотвращают их вытягивание.
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Если природного освещения недостаточно, необходимо использовать искусственную подсветку. Поливать рассаду нужно регулярно, но умеренно, ориентируясь на состояние верхнего слоя почвы. Он должен быть слегка влажным, но не переувлажненным, в противном случае рассада может погибнуть.
- Также важно обеспечить рассаде доступ к свежему воздуху, регулярно проветривая помещение. Однако следует избегать сквозняков, которые могут повредить молодым растениям.
Рассада капусты растет в среднем 30–55 дней. Если вы посеяли семена в общий контейнер, то через 2-3 недели, когда растения немного подрастут, их нужно пикировать, то есть пересадить в отдельные емкости.
Подготовка рассады капусты к высадке в открытый грунт
Это важный этап, обеспечивающий ее успешное приживание и дальнейший рост.
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Первым шагом является пикирование, то есть пересадка молодых растений в отдельные контейнеры. Это позволяет развиваться без конкуренции и укрепить корневую систему. Важно поддерживать прохладную температуру в помещении, где произрастает рассада.
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При выращивании рассады может возникнуть проблема пожелтения листьев. Если полив и температурный режим соблюдаются, причиной может быть недостаток или избыток питательных веществ. Чтобы прикормить рассаду, через 5-10 дней после пикирования можно внести минимальные дозы калийных удобрений и суперфосфата.
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Перед высадкой в открытый грунт производят закаливание рассады, постепенно приучая ее к внешним условиям. В этот период увеличивают дозу калийных и фосфорных удобрений.
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Рассада капусты может быть подвержена разным заболеваниям. Больные растения необходимо удалить, а почву обработать раствором марганцовки. Перед высадкой рассаду можно обработать фунгицидом, таким как "Фундазол" или другим аналогичным препаратом для защиты от болезней.
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